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Трамп пообіцяв, що пандемія коронавіруса скоро закінчиться

Автор: Инна Собора

Президент США Дональд Трамп пообіцяв своїм прихильникам на мітингу у Флориді, що пандемія коронавіруса скоро закінчиться. Він також упевнений, що відновиться "нормальне життя".

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Про це пише Reuters.

Трамп на першому з двох мітингів, запланованих на п'ятницю в штаті Флорида, висміяв свого супротивника Джо Байдена. Він сказав, що колишній віце-президент і його союзники-демократи намагаються налякати людей, перебільшуючи загрозу вірусу.

"Ми збираємося швидко покласти край цій пандемії. Нормальне життя повністю відновиться", - сказав Трамп.

Раніше Трамп пообіцяв американцям безкоштовні ліки від коронавіруса.

Також Трамп назвав головного інфекціоніста країни Ентоні Фаучі "катастрофою".

Нагадаємо, Трамп заявив, що не буде закривати США навіть у випадку другої хвилі зараження коронавірусом. Він також виступив проти обов'язкової вакцинації від коронавіруса, так як не бачить у ній необхідності.

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