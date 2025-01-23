В США осужденные за убийство афроамериканца полицейские получили помилование от Трампа

По данным издания, Трамп помиловал двух полицейских, которые были осуждены за убийство в 2020 году 20-летнего темнокожего мужчины по имени Карон Хилтон-Браун.

В сентябре прошлого года Теренс Саттон-младший был приговорен к 66 месяцам заключения, а Эндрю Забавский - к 48 месяцам заключения за "несанкционированное полицейское преследование, которое закончилось столкновением 23 октября 2020 года, повлекшее смерть 20-летнего Карона Хилтона-Брауна на северо-западе Вашингтона".

Однако в итоге офицеры остались на свободе в ожидании результатов рассмотрения их апелляций.

Департамент столичной полиции заявил, что Саттон, которому было около 40 лет, и Забавский, которому было около 50 лет, были "бессрочно отстранены от исполнения служебных обязанностей без сохранения заработной платы в ожидании административного процесса".

В конце 2022 года, после девятинедельного судебного разбирательства, Саттон был единогласно признан федеральным судом присяжных виновным в убийстве второй степени, заговоре с целью воспрепятствования и препятствовании правосудию.

Те же присяжные признали Забавского виновным в сговоре с целью воспрепятствования и препятствовании правосудию.

Присяжные установили, что Саттон вызвал смерть Гилтона-Брауна, управляя полицейским автомобилем с "сознательным игнорированием" чрезвычайного риска смерти или тяжелых телесных повреждений Гилтона-Брауна.

Также было установлено, что Саттон и Забавский вступили в сговор с целью скрыть от официальных лиц обстоятельства дорожно-транспортного происшествия, приведшего к гибели Гилтон-Браун.

Тем не менее профсоюз полицейских округа Колумбия обратился с просьбой о помиловании этих двух офицеров.

Адвокат Саттона, Келлен Дуайер, заявил, что хотя он и его клиент были "уверены, что окружной суд округа Колумбия отменил бы этот приговор"

"Мы рады, что президент Трамп положил конец этому преследованию раз и навсегда", - сказал он.

Адвокат Забавского, Кристофер Зампогна, также поблагодарил Трампа.

Мать Хилтон-Браун, Карен Хилтон, рассказала изданию, что перед объявлением о помиловании она была шокирована и плакала, когда узнала о возможном помиловании.