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Трамп угрожал Путину разбомбить Москву к чертям: CNN публикует аудиозаписи заявлений

США, Среда 09 июля 2025 08:55
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Трамп угрожал Путину разбомбить Москву к чертям: CNN публикует аудиозаписи заявлений Фото: Трамп якобы угрожал Путину разбомбить Москву (Getty Images)
Автор: Александр Белоус

В прошлом году Дональд Трамп на закрытой встрече доноров заявил, что однажды он пытался удержать Владимира Путина от нападения на Украину. Он угрожал "разбомбить Москву к чертям".

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на CNN, которое публикует аудиозапись заявления.

"Я сказал Путину: "Если вы вторгнетесь в Украину, я разбомблю Москву к чертям. Говорю вам, у меня нет выбора", - сказал Трамп во время одного из мероприятий по сбору средств в 2024 году.

Согласно аудиозаписи, Путин ответил, что не верит Трампу. "Но он поверил мне на 10%",- рассказал Трамп.

Позже Трамп заявил, что передал аналогичное предупреждение председателю КНР Си Цзиньпину относительно возможного вторжения на Тайвань, заявив ему, что в ответ США будут бомбить Пекин.

"Он считал меня сумасшедшим", - сказал Трамп о Си, а затем добавил, что "у нас никогда не было проблем".

Заявления Трампа

Эти высказывания прозвучали в то время, когда Трамп выдвигал свою кандидатуру на второй срок. Они были записаны на благотворительных мероприятиях 2024 года в Нью-Йорке и Флориде.

Впоследствии их получили Джош Доуси, Тайлер Пейджер и Айзек Арнсдорф, которые подробно описали некоторые из этих разговоров в своей новой книге "2024". В мае Джош Доуси обнародовал заявление Трампа об угрозах Путину "бомбить Москву" в The Washington Post. Однако сами аудиозаписи ранее не публиковалась.

Трамп десятки раз бездоказательно заявлял, что если бы он был президентом США, то война России против Украины никогда бы не началась.

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Дональд Трамп Владимир Путин
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