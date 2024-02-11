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Трамп угрожал членам НАТО российской агрессией, если они не будут оплачивать "счета"

Фото: Дональд Трамп, бывший президент Соединенных Штатов Америки (Getty Images)
Автор: Сергей Пышкин

Дональд Трамп на посту президента Соединенных Штатов Америки (США) угрожал странам-членам НАТО поощрять Россию "делать все, что ей заблагорассудится" с ними, если те не выполняют финансовые обязательства перед Альянсом.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на BBC.

Во время митинга в Южной Каролине, Трамп заявил, что НАТО, до начала его президентства, якобы, было банкротом. В частности он отказывал в защите союзникам от теоретической угрозы, если они будут отказываться оплачивать "счета".

Он отметил, что однажды "один из президентов большой страны" спросил его, будут ли США по-прежнему защищать их от российского вторжения, если они "не заплатят". 

"Нет, я бы не стал вас защищать. На самом деле я бы поощрял их (россиян, - ред.) делать все, что им заблагорассудится. Ты должен заплатить. Ты должен платить по счетам", - заявил Трамп. 

Стоит пояснить, что в основе НАТО существует принцип коллективной обороны, в соответствии с которым, нападение на одного из союзников рассматривается как нападение на всех членов Альянса.  

"Счетов" в НАТО не существует 

В течение многих лет, как пишет издание, Трамп неверно описывал систему финансирования НАТО. Страны-члены стремятся тратить не менее 2% ВВП на военные расходы, и большинство стран не достигает этой цели.

"Однако 2 процента считаются лишь ориентировочным показателем, и не существует "счетов", которые какие-то члены альянса не оплачивают", - объясняет издание. 

Реакция Белого дома 

Белый дом, со своей стороны, назвал слова Трампа "шокирующими и безумными". В частности напомнил об усилиях действующего президента Джо Байдена по укреплению НАТО.

Выборы в США

Президентские выборы президента США запланированы на 5 ноября 2024 года. Согласно прогнозам, главным кандидатом от демократов станет действующий американский лидер Джо Байден. От республиканцев, кроме Дональда Трампа, в фаворитах экс-посол США в ООН Никки Хейли.

Добавим, ранее президент Украины Владимир Зеленский заявлял, что у экс-президента США Дональда Трампа, если он выиграет на предстоящих выборах, точно будет другая политика в отношении Украины. В то же время президент убежден в дальнейшей поддержке со стороны США в случае победы Трампа.

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