Трамп підписав законопроект про виділення 8,3 млрд доларів на боротьбу з коронавірусом

Президент Сполучених Штатів Дональд Трамп підписав

Угода передбачає асигнування в розмірі 7,8 млрд доларів для боротьби зі спалахом коронавіруса, а також дозвіл на обов'язкові витрати в розмірі 500 млн доларів для фінансування програми охорони здоров'я з метою розширення доступу до медичних послуг для літніх людей.

Нагадаємо, 5 березня Сенат США схвалив законопроект про виділення 8,3 млрд доларів на боротьбу з коронавірусом. Законопроект підтримали понад 80 законодавців.

Раніше президент США Дональд Трамп звернувся до керівників найбільших американських фармацевтичних компаній з проханням прискорити розробку вакцин і терапії для профілактики і лікування коронавіруса.

Також повідомлялося, що рівень смертності серед тих, хто був заражений коронавірусом COVID-19, становить близько 3,4%.