Трамп подал в суд на WSJ из-за публикации об эротическом подарке Эпштейну

Трамп, обвинив редакцию в фальсификации, потребовал компенсацию в размере минимум 20 миллиардов долларов.

В частности, американский лидер обвинил ее в "вопиющих нарушениях журналистской этики и стандартов достоверности информации". В иске указано, что газета не опубликовала фотографию или письмо, автором которых, по утверждениям журналистов, является президент США.

"Не существует подлинного письма или рисунка", - отметил адвокат Трампа в иске, который подан в суд в Майами.

Что предшествовало

В газете вышла статья о том, что Трамп прислал на 50-летие Джеффри Эпштейна, который был обвинен в сговоре с целью торговли людьми в целях сексуальной эксплуатации, поздравление, в котором якобы намекнул на совместные тайны.

Согласно публикации, письмо американского лидера было непристойным и состояло из нескольких строк машинописного текста, обрамленных контуром обнаженной женщины.