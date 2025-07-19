Трамп подал в суд на WSJ из-за публикации об эротическом подарке Эпштейну
Президент США Дональд Трамп подал иск в суд на газету The Wall Street Journal из-за публикации материала о его поздравлении секс-преступника Джефри Эпштейна более 20 лет назад.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на CNN.
Трамп, обвинив редакцию в фальсификации, потребовал компенсацию в размере минимум 20 миллиардов долларов.
В частности, американский лидер обвинил ее в "вопиющих нарушениях журналистской этики и стандартов достоверности информации". В иске указано, что газета не опубликовала фотографию или письмо, автором которых, по утверждениям журналистов, является президент США.
"Не существует подлинного письма или рисунка", - отметил адвокат Трампа в иске, который подан в суд в Майами.
Что предшествовало
В газете вышла статья о том, что Трамп прислал на 50-летие Джеффри Эпштейна, который был обвинен в сговоре с целью торговли людьми в целях сексуальной эксплуатации, поздравление, в котором якобы намекнул на совместные тайны.
Согласно публикации, письмо американского лидера было непристойным и состояло из нескольких строк машинописного текста, обрамленных контуром обнаженной женщины.
Трамп пригрозил судом The Wall Street Journal
Президент США категорически отрицал, что писал письмо осужденному за сексуальные преступления финансисту. Он обвинил газету в клевете и обещал подать на нее и ее руководителей в суд.
"Эта газета действительно превратилась в "отвратительную и грязную тряпку" и, публикуя подобную клеветническую ложь, демонстрирует свое отчаяние в попытке сохранить актуальность", - говорилось в посте президента США.
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