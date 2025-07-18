Трамп подаст в суд на WSJ из-за публикации об эротическом подарке Эпштейну: что известно

Президент США Дональд обвинил газету WSJ в фальсификации истории с поздравлением Джефри Эпштейну 20 лет назад и пригрозил судом.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на The Wall Street Journal и пост Трампа в соцсети Truth Social.
Прежде чем перейти к статье, отметим, что в 2006 году Эпштейна обвинили в сексуальном насилии над девочками и это стало достоянием общественности. В том же году его арестовали.
Спустя 13 лет, в 2019 году, он умер в тюрьме после повторного ареста. На этот раз он был арестован по обвинению в сговоре с целью торговли людьми в целях сексуальной эксплуатации.
Возвращаясь к теме Трампа, WSJ написало, что в 2003 году Джеффри Эптшейну исполнилось 50 лет, и к этому событию Гислен Максвелл готовила особый подарок. В частности, она обратилась к его семье и друзьям. Одним из них был Дональд Трамп.
Согласно документам, которые изучило WSJ, Максвелл собрала письма Трампа и десятка других соратников Эпштейна для альбома ко дню рождения в 2003 году.
Письмо с именем Трампа, которое увидело издание, было непристойным, как и другие письма в альбоме.
Оно состояло из нескольких строк машинописного текста, обрамленных контуром обнаженной женщины, который, судя по всему, нарисован от руки жирным маркером. Кроме того, пара маленьких дуг обозначает грудь женщины, а подпись будущего президента - волнистая надпись "Дональд" ниже ее талии - имитируют лобковые волосы.
"С днем рождения - и пусть каждый день станет еще одним чудесным секретом", - заканчивается письмо такими словами.
Во вторник вечером, в интервью The Wall Street Journal Трамп отрицал, что написал письмо или нарисовал эту картину.
"Это не я. Это фейк. Это фейк из The Wall Street Journal. Я в жизни не написал ни одной картины. Я не рисую женщин. Это не мой язык. Это не мои слова", - сказал он.
Кроме того, Трамп сообщил изданию, что готовится подать в суд, если издание опубликует эту статью.
Как итог, WSJ опубликовало материал, после чего Трамп обвинил издание ложной информации и заявил, что подаст в суд.
"Трамп скоро подаст в суд на The Wall Street Journal, NewsCorp и господина Мердока. Пресса должна научиться быть правдивой и не полагаться на источники, которых, возможно, даже не существует... Эта газета действительно превратилась в "отвратительную и грязную тряпку" и, публикуя подобную клеветническую ложь, демонстрирует свое отчаяние в попытке сохранить актуальность", - сказано в посте президента США.
По словам людей, которые ознакомились со страницами альбома, собранного еще до первого ареста Эпштейна в 2006 году - они входят в число документов, изученных сотрудниками Министерства юстиции, которые расследовали дело Эпштейна и Максвелл много лет назад.
Также издание пишет, что прошлые отношения президента с Эпштейном переживают непростой период. В частности, документы Министерства юстиции, так называемые "файлы Эпштейна", и то, кто или что в них содержится, оказались в центре "бури", охватившей администрацию Трампа.
В среду, после гневных заявлений о том, что эти файлы - фальшивка, созданная демократами, президент Трамп обрушился с критикой на своих сторонников за то, что они не хотят оставить этот вопрос без внимания.
Напомним, в начале июня между Илоном Маском и Дональдом Трампом возник конфликт после того, как бизнесмен раскритиковал законопроект о налогах и расходах.
После этого оба начали обмениваться резкими заявлениями в соцсетях. В частности, Маск заявил, что Трамп фигурирует в делах скандального Джеффри Эпштейна.
"Время сбросить действительно большую бомбу. Дональд Трамп есть в файлах Эпштейна. Это настоящая причина, почему их не обнародовали. Хорошего дня, DJT!", - написал Маск.
Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.