Трамп пожелал Байдену выздороветь после обнаруженного рака простаты

Что случилось

Вчера в офисе Байдена заявили, что у бывшего президента США диагностировали "агрессивную форму" рака предстательной железы. Причем рак распространился на его кости.

"На прошлой неделе президент Джо Байден был осмотрен в связи с новым обнаружением узла простаты после того, как у него появились усиливающиеся симптомы мочеиспускания. В пятницу у него диагностировали рак простаты, характеризующийся показателем Глисона 9 (группа 5) с метастазами в кости", - цитировали СМИ.

В офисе добавили, что хоть это это более агрессивная форма заболевания, но "рак, по-видимому, чувствителен к гормонам, что позволяет эффективно его лечить".

Подробнее об этом - читайте в материале РБК-Украина.

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