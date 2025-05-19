Трамп пожелал Байдену выздороветь после обнаруженного рака простаты

Президент США Дональд Трамп пожелал бывшему лидеру Америки Джо Байдену скорейшего выздоровления после того, как у него диагностировали "агрессивную форму" рака простаты.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на его пост в соцсети Truth Social.

CNN пишет, что заявление знаменует собой сочувствие к Байдену, которого Трамп продолжал критиковать и обвинять в снижении когнитивных способностей даже после того, как он выбыл из избирательной гонки 2024 года.

"Мелания и я опечалены известием о недавнем медицинском диагнозе Джо Байдена. Мы выражаем самые теплые и наилучшие пожелания (жене экс-президента) Джилл и семье, и мы желаем Джо скорейшего и успешного выздоровления", - написал Трамп.

Что случилось

Вчера в офисе Байдена заявили, что у бывшего президента США диагностировали "агрессивную форму" рака предстательной железы. Причем рак распространился на его кости.

"На прошлой неделе президент Джо Байден был осмотрен в связи с новым обнаружением узла простаты после того, как у него появились усиливающиеся симптомы мочеиспускания. В пятницу у него диагностировали рак простаты, характеризующийся показателем Глисона 9 (группа 5) с метастазами в кости", - цитировали СМИ.

В офисе добавили, что хоть это это более агрессивная форма заболевания, но "рак, по-видимому, чувствителен к гормонам, что позволяет эффективно его лечить".

Подробнее об этом - читайте в материале РБК-Украина.

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