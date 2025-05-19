ua en ru
Пн, 19 мая News Daily Styler Travel
Война в Украине Зеленский заявления Мирные переговоры Дональд Трамп
News Новости Украины Война в Украине Мир Политика Происшествия Общество Экономика Финансы Энергетика Авто Tech Спорт Пресс-релизы
Daily Статьи Интервью Мнения Travel
Styler Жизнь Персоны Происшествия Новости науки Курьезы Новости спорта Телешоу Фильмы и сериалы Война Нужна помощь Наши авторы
Контакты Команда О компании Редакционная политика

Трамп пожелал Байдену выздороветь после обнаруженного рака простаты

Понедельник 19 мая 2025 01:52
UA EN RU
Трамп пожелал Байдену выздороветь после обнаруженного рака простаты Фото: Дональд Трамп и Джо Байден (Getty Images)
Автор: Эдуард Ткач

Президент США Дональд Трамп пожелал бывшему лидеру Америки Джо Байдену скорейшего выздоровления после того, как у него диагностировали "агрессивную форму" рака простаты.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на его пост в соцсети Truth Social.

"Мелания и я опечалены известием о недавнем медицинском диагнозе Джо Байдена. Мы выражаем самые теплые и наилучшие пожелания (жене экс-президента) Джилл и семье, и мы желаем Джо скорейшего и успешного выздоровления", - написал Трамп.

CNN пишет, что заявление знаменует собой сочувствие к Байдену, которого Трамп продолжал критиковать и обвинять в снижении когнитивных способностей даже после того, как он выбыл из избирательной гонки 2024 года.

Что случилось

Вчера в офисе Байдена заявили, что у бывшего президента США диагностировали "агрессивную форму" рака предстательной железы. Причем рак распространился на его кости.

"На прошлой неделе президент Джо Байден был осмотрен в связи с новым обнаружением узла простаты после того, как у него появились усиливающиеся симптомы мочеиспускания. В пятницу у него диагностировали рак простаты, характеризующийся показателем Глисона 9 (группа 5) с метастазами в кости", - цитировали СМИ.

В офисе добавили, что хоть это это более агрессивная форма заболевания, но "рак, по-видимому, чувствителен к гормонам, что позволяет эффективно его лечить".

Подробнее об этом - читайте в материале РБК-Украина.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram

Читайте РБК-Украина в Google News
Соединенные Штаты Америки Джозеф Байден Дональд Трамп
NEWS
Шантаж или показуха? Зачем Путин может грозиться баллистическим "Ярсом" с Урала
Шантаж или показуха? Зачем Путин может грозиться баллистическим "Ярсом" с Урала
DAILY
Польша идет на выборы. Кто станет новым президентом и как это повлияет на Украину
Роман Коткорреспондент РБК-Украина Польша идет на выборы. Кто станет новым президентом и как это повлияет на Украину