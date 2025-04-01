Трамп подтвердил гибель трех американских солдат в Литве

В Литве вчера нашли тела трех из четырех американских военнослужащих, пропавших на прошлой неделе на полигоне. Президент США Дональд Трамп гибель как минимум троих.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на CNN.
"Трое из них уже не с нами, а один, к сожалению, вероятно, относится к той же категории", - сказал Трамп во время общения с журналистами в Белом доме.
Известно, что машина солдат затонул в болоте. Как сказал Трамп, судя по всему, "берег озера обрушился" под весом техники.
"Это чрезвычайно тяжелая машина, и если она немного соскользнула, то... вероятно, так оно и произошло, и она перевернулась", - заявил президент США.
Солдаты и бронетранспортер M88 Hercules пропали без вести ранним утром 25 марта. В тот день они проводили учебно-тренировочную операцию по техническому обслуживанию, эвакуируя другую американскую машину на полигоне в Литве.
Вчера утром стало известно, что таки удалось найти бронетранспортер, в котором могли находится военные. Позже стало известно, что троих военнослужащих таки нашли, однако они были мертвыми. Поиски четвертого продолжаются.
Также было сказано, что именно погибших не разглашаются. Сначала об этом объявят родственникам.
Подробнее о том, что известно об этом трагическом инциденте - читайте в материале РБК-Украина.
Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.