Трамп подтвердил гибель трех американских солдат в Литве

В Литве вчера нашли тела трех из четырех американских военнослужащих, пропавших на прошлой неделе на полигоне. Президент США Дональд Трамп гибель как минимум троих.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на CNN .

"Трое из них уже не с нами, а один, к сожалению, вероятно, относится к той же категории", - сказал Трамп во время общения с журналистами в Белом доме.

Известно, что машина солдат затонул в болоте. Как сказал Трамп, судя по всему, "берег озера обрушился" под весом техники.

"Это чрезвычайно тяжелая машина, и если она немного соскользнула, то... вероятно, так оно и произошло, и она перевернулась", - заявил президент США.