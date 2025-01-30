Трамп подтвердил гибель россиян в катастрофе возле Вашингтона, с Путиным об этом не говорил

В частности, Трамп выразил соболезнования всем людям, у которых в катастрофе погибли друзья и родственники.

"Для членов семей в Уичите, штат Канзас, здесь, в Вашингтоне, округ Колумбия, и по всем Соединенным Штатам", - сказал оню

По данным президента США, в самолете, "к сожалению, находился российский контингент очень талантливых людей".

"Очень, очень, очень жаль, - чьи близкие были на борту этого пассажирского самолета", - добавил он.

По словам Трампа, США передадут останки россиян, погибших в авиакатастрофе, в РФ, но с главой Кремля о происшедшем он не говорил.

"Нет, не говорил. Не об этом", - ответил Трамп, отвечая на вопрос журналистов о том, общался ли он с Путиным по авиакатастрофе.