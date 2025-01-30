Трамп подтвердил гибель россиян в катастрофе возле Вашингтона, с Путиным об этом не говорил
На борту разбившегося самолета возле Вашингтона были россияне. Авиакатастрофа борта American Airlines с вертолетом Black Hawk произошла 29 января.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Bloomberg.
В частности, Трамп выразил соболезнования всем людям, у которых в катастрофе погибли друзья и родственники.
"Для членов семей в Уичите, штат Канзас, здесь, в Вашингтоне, округ Колумбия, и по всем Соединенным Штатам", - сказал оню
По данным президента США, в самолете, "к сожалению, находился российский контингент очень талантливых людей".
"Очень, очень, очень жаль, - чьи близкие были на борту этого пассажирского самолета", - добавил он.
По словам Трампа, США передадут останки россиян, погибших в авиакатастрофе, в РФ, но с главой Кремля о происшедшем он не говорил.
"Нет, не говорил. Не об этом", - ответил Трамп, отвечая на вопрос журналистов о том, общался ли он с Путиным по авиакатастрофе.
Авиакатастрофа самолета и вертола возле Вашингтона
29 января возле Вашингтона произошла авиакатастрофа. Столкнулись самолет Bombardier CRJ700 авиакомпании American Airlines и вертолет Black Hawk.
На борту самолета находились больше 60 человек. В частности, в салоне были представители школы фигурного катания России. По данным СМИ, они возвращались домой из Учито, где проходил Чемпионат США по фигурному катанию. На бору было больше 10 фигуристов, не считая тренеров.
Как позже рассказал Трамп, в авиакатастрофе никто не выжил, хотя трагедии можно было бы избежать. Подробнее об авиакатастрофе возле Вашингтона - читайте в материале РБК-Украина.
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