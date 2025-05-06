Трамп подписал указ, который обезопасит США от пандемии масштаба COVID-19

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Bloomberg и CNN .

Президент Дональд Трамп подписал указ, направленный на ограничение федерального финансирования исследований с усиленным функционалом (gain-of-function), предусматривающих изменение патогенов. Он предположил, что такие исследования могли стать причиной вспышки пандемии COVID-19.

"Вполне возможно, у нас не было бы этой проблемы", - сказал Трамп журналистам в понедельник во время подписания указа в Белом доме.

Указ поручает Национальному институту здравоохранения и другим федеральным агентствам выявить и прекратить любые биологические исследования, которые могут представлять угрозу для общественного здоровья США. Белый дом заявил, что будущее финансирование исследований вирусов, которые имеют потенциал вызвать пандемию, также будет запрещено, хотя пока непонятно, насколько широко будет действовать этот запрет.

Хотя происхождение пандемии коронавируса остается невыясненным, некоторые американские спецслужбы пришли к выводу, что, вероятно, COVID-19 распространился из Уханьского института вирусологии. Ученые, в том числе и в этой лаборатории, используют как методы селекции, так и генетическую инженерию для того, чтобы сделать вирусы более заразными, утверждая, что такие исследования имеют ценность для разработки вакцин и лучшего понимания патогенов.

"Не существует лаборатории, которая бы делала это правильно, не существует лаборатории, которая была бы защищена от утечек. Этот указ имеет целью предотвратить такие непреднамеренные утечки в будущем, которые представляют угрозу для человечества", - заявил министр здравоохранения США Роберт Ф. Кеннеди-младший.

Подконтрольные республиканцам комитеты Конгресса США пришли к выводу, что наиболее вероятным источником пандемии была утечка из лаборатории, и призвали администрацию запретить исследования с усиленным функционалом.

Этот указ стал одним из серии документов, связанных со сферой здравоохранения, которые Трамп подписал в понедельник.

Пошлины на импортные медикаменты

Другой указ, подробности которого Белый дом пока не предоставил, направлен на стимулирование отечественного производства лекарственных средств.

Президент также пригрозил ввести дополнительные пошлины на медикаменты, изготовленные за рубежом, чтобы стимулировать их производство в США. В понедельник он заявил, что соответствующее заявление будет сделано в течение "двух недель".

Кроме того, Трамп анонсировал еще одно заявление, которое будет касаться цен на лекарственные препараты, уже в ближайшие дни.

"На следующей неделе мы сделаем важное заявление по этому вопросу, которое будет касаться именно стоимости лекарств и медикаментов, потому что с нас сдирают деньги", - сказал Трамп.