Трамп очікує піку смертності від коронавірусу у США через два тижні

Фото: Дональд Трамп (flickr.com/gageskidmore)

Трамп оголосив про продовження до 30 квітня дії рекомендацій про соціальне дистанціювання

Пік смертності від коронавірусу у США швидше за все буде досягнутий протягом двох тижнів. Про це на прес-конференції в Білому домі заявив президент Дональд Трамп, передає РБК-Україна.

Також він оголосив про продовження до 30 квітня дії федеральних рекомендацій про соціальне дистанціювання.

"Моделі показують, що пік смертності буде досягнутий протягом двох тижнів", - сказав Трамп.

"Ми хочемо, щоб цей жах закінчився якнайшвидше. Для цього ми продовжуємо наші рекомендації щодо запобігання розповсюдження коронавірусу до 30 квітня, щоб зупинити його", - додав він.

Зазначимо, що Трамп раніше висловлював зацікавленість у пом'якшенні заходів щодо запобігання поширенню коронавірусу, принаймні, в тих частинах країни, які менш вражені пандемією.

Нагадаємо, в світі зареєстровано 718 685 випадків зараження коронавірусом, з них у США - майже 140 тисяч. Кількість смертей від коронавірусау в Штатах досягла 2436.

Як повідомляла газета The New York Times, при нинішньому темпі поширення коронавірусу в одному лише в американському Нью-Йорку, кількість постраждалих буде більша, ніж в китайському Ухані або італійській Ломбардії. Зараз швидкість поширення коронавірусу в Нью-Йорку складає трохи більше 30% щодня.