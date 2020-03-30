ru
ua
News
News
Новини України
Коронавірус
Криза 2020
Вибори 2019
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Телеком & IT
Енергетика
Інфраструктура
АПК
Спорт
Прес-релізи
Коронавірус
Криза 2020
Вибори 2019
Вибори 2019
Вибори 2019
Новини
Кандидати в президенти України 2019
Рейтинг партій
Календар виборів
Результати виборів по регіонах України
Екзит-поли
Результати виборів
Вибори 2014
Вибори 2012
Daily
Daily
Daily
Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди
Lite
Lite
Lite
Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа
Styler
Styler
Styler
Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога
Наші автори
Статті

Трамп очікує піку смертності від коронавірусу у США через два тижні

Новини » Коронавірус     30.03.2020 - 04:22
Трамп очікує піку смертності від коронавірусу у США через два тижні
Фото: Дональд Трамп (flickr.com/gageskidmore)

Трамп оголосив про продовження до 30 квітня дії рекомендацій про соціальне дистанціювання

Пік смертності від коронавірусу у США швидше за все буде досягнутий протягом двох тижнів. Про це на прес-конференції в Білому домі заявив президент Дональд Трамп, передає РБК-Україна.

Також він оголосив про продовження до 30 квітня дії федеральних рекомендацій про соціальне дистанціювання.

"Моделі показують, що пік смертності буде досягнутий протягом двох тижнів", - сказав Трамп.

"Ми хочемо, щоб цей жах закінчився якнайшвидше. Для цього ми продовжуємо наші рекомендації щодо запобігання розповсюдження коронавірусу до 30 квітня, щоб зупинити його", - додав він.

Зазначимо, що Трамп раніше висловлював зацікавленість у пом'якшенні заходів щодо запобігання поширенню коронавірусу, принаймні, в тих частинах країни, які менш вражені пандемією.

Нагадаємо, в світі зареєстровано 718 685 випадків зараження коронавірусом, з них у США - майже 140 тисяч. Кількість смертей від коронавірусау в Штатах досягла 2436.

Як повідомляла газета The New York Times, при нинішньому темпі поширення коронавірусу в одному лише в американському Нью-Йорку, кількість постраждалих буде більша, ніж в китайському Ухані або італійській Ломбардії. Зараз швидкість поширення коронавірусу в Нью-Йорку складає трохи більше 30% щодня.

Для госпіталізації хворих на коронавірус в Україні виділено 240 лікарень Кількість хворих на коронавірус у світі перевищила 700 тисяч
Новини України Сполучені Штати АмерикиДональд ТрампКоронавірус
News
On Top
Продовжуючи переглядати www.rbc.ua, ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом, і погоджуєтеся з Політикою конфіденційності
Пропустити Погоджуюся