Трамп заперечує, що знав про загрозу COVID-19 до кінця січня

Президент США Дональд Трамп розповів, що розвідка країни не доповідала йому про масштаби епідемії коронавіруса до останніх чисел січня. Про це повідомляє РБК-Україна на Twitter Трампа.

У квітні ряд ЗМІ повідомили, що розвідка США була обізнана про поширення коронавіруса ще в листопаді 2019 року, хоча Китай повідомив про спалах тільки в кінці грудня.

"Розвідка тільки що повідомила мені, що я був правий і вони не піднімали тему коронавіруса до кінця січня. Це було якраз перед тим, як я заборонив в'їзд у США з Китаю", - заявив Трамп.

Він уточнив, що до цього часу спецслужби не ставилися серйозно до епідемії.

Раніше ізраїльські ЗМІ писали, що розвідка США попередила союзників про коронавірус ще в листопаді 2019 року.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що адміністрація президента США Дональда Трампа доручила спецслужбам встановити можливе приховування фактів про коронавірус з боку Китаю або ВООЗ.

До цього РБК-Україна писало, що США, найбільш постраждала від коронавіруса країна, намагається зробити Китай головним і, по суті, єдиним винуватцем епідемії. Мова йде і про введення санкцій, та про розірвання економічних зв'язків.