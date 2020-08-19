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Трамп скасував торгові переговори з Китаєм через пандемію COVID-19

Вашингтон, Середа 19 серпня 2020 06:26
Трамп скасував торгові переговори з Китаєм через пандемію COVID-19
Фото: Дональд Трамп (flickr.com/gageskidmore)
Автор: Инна Собора

Трамп вважає Китай винним в розповсюдженні вірусу

Президент США Дональд Трамп скасував торговельні переговори з Китаєм на тлі пандемії коронавіруса. Американський лідер звинуватив Китай в поширенні вірусу в світі.

Про це повідомляє Bloomberg.

Торговельна угода, укладена в рамках першого етапу, що набула чинності в лютому, передбачала обговорення виконання угоди кожні шість місяців. Віце-прем'єр Китаю Лю Хе мав провести відеоконференцію з торговим представником США Робертом Лайтхізером і міністром фінансів Стівеном Мнучіном. Але переговори відклали на невизначений термін.

"Я скасував переговори з Китаєм. Я не хочу зараз розмовляти з Китаєм. Те, що Китай зробив зі світом, було немислимо", - сказав Трамп.

Нагадаємо, перша фаза торгової угоди між державами була підписана в січні 2020 року. Однак уже в травні Трамп був готовий розірвати її, звинувативши Китай в тому, що він прикладає недостатньо зусиль, щоб зупинити пандемію.

Перша фаза торгової угоди передбачає імпорт Китаєм американських сільгосптоварів на суму 36,5 млрд доларів в цьому році.

Раніше Трамп звинуватив Китай в зростанні числа безробітних в США.

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