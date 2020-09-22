Трамп відмовився обговорювати питання отруєння Навального

Президент США Дональд Трамп відмовився відповідати на питання журналістів про те, хто отруїв російського опозиціонера Олексія Навального. Він пообіцяв обговорити це іншим разом.

Про це повідомляє прес-служба Білого дому.

В ході брифінгу Трампа запитали, хто на його думку, отруїв Навального в Росії.

"Ми обговоримо це іншим разом", - відповів Трамп.

Раніше Трамп заявив, що підтримає зупинку реалізації російського проекту "Північний потік - 2" через отруєння російського опозиціонера Олексія Навального.

РБК-Україна писало, що держсекретар США Майк Помпео заявив, що Вашингтон відреагує на отруєння Навального після того, як будуть відомі всі факти. США очікують результати розслідування Організації по забороні хімічної зброї (ОЗХЗ).