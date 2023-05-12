Трамп обжаловал приговор суда о попытке изнасилования

В судебном иске говорится также, что адвокаты Трампа будут просить Апелляционный суд 2-го округа США отменить постановление о выплате Кэрролл 5 миллионов долларов в качестве компенсации и штрафных санкций по этому делу.

Уведомление об апелляции было подано в Окружной суд США в Манхэттене менее чем через час после того, как окончательное решение присяжных было внесено в список этого суда.

79-летняя писательница и журналистка Кэрролл подала в суд на Трампа за то, что он якобы изнасиловал ее в раздевалке универмага Bergdorf Goodman в середине 1990-х годов, а также за клевету в комментариях прошлой осенью, когда он отрицал этот инцидент.

76-летний Трамп настаивает, что не встречался с ней в магазине, и утверждает, что женщина выдумала данные обвинения. Экс-президент также добавил, что она "не в моем вкусе".