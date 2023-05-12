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Трамп обжаловал приговор суда о попытке изнасилования

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Пятница 12 мая 2023 01:15
Трамп обжаловал приговор суда о попытке изнасилования Фото: Дональд Трамп, экс-президент США (Getty Images)
Автор: Владимир Костырин

Дональд Трамп подал уведомление о подаче апелляции на вердикт Федерального суда Манхэттена (США), согласно которому бывший президент признан виновным по делу о попытке изнасилования писательницы и журналистки Джин Кэрролл, а также за клевету на пострадавшую.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на CNBC.

В судебном иске говорится также, что адвокаты Трампа будут просить Апелляционный суд 2-го округа США отменить постановление о выплате Кэрролл 5 миллионов долларов в качестве компенсации и штрафных санкций по этому делу.

Уведомление об апелляции было подано в Окружной суд США в Манхэттене менее чем через час после того, как окончательное решение присяжных было внесено в список этого суда.

79-летняя писательница и журналистка Кэрролл подала в суд на Трампа за то, что он якобы изнасиловал ее в раздевалке универмага Bergdorf Goodman в середине 1990-х годов, а также за клевету в комментариях прошлой осенью, когда он отрицал этот инцидент.

76-летний Трамп настаивает, что не встречался с ней в магазине, и утверждает, что женщина выдумала данные обвинения. Экс-президент также добавил, что она "не в моем вкусе".

Напомним, что в США суд присяжных 9 мая не нашел доказательств, что Трамп изнасиловал Кэрролл, но присяжные пришли к выводу, что он, вероятно, подвергал ее сексуальному насилию, таким образом поддержав гражданский иск Кэрролл о нанесении побоев.

Ранее сообщалось, что экс-президент США Дональд Трамп обратился в суд с просьбой отложить рассмотрение дела о клевете на четыре недели. По его мнению, перенос необходим из-за повышенного внимания к процессу со стороны СМИ.

Также ранее мы писали, что Трампу официально предъявлено уголовное обвинение. В чем именно его обвиняют - читайте по ссылке.

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