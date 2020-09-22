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Трамп в ООН закликав покарати Китай за коронавірус

Автор: Андрій Козловський

Сьогодні, 22 вересня, президент США Дональд Трамп під час своєї промови на Генасамблеї ООН закликав притягнути до відповідальності Китай за виникнення пандемії коронавірусу. Він вважає, що Пекін на ранніх етапах поширення COVID-19 не заборонив міжнародні авіарейси зі своєї території та заразив весь світ.

Про це повідомляє Bloomberg.

Трамп також розкритикував Всесвітню організацію охорони здоров'я.

"Ми розподілимо вакцину, нанесемо поразки вірусу, покладемо край пандемії і вступимо в нову еру безпрецедентного процвітання, співробітництва й миру", - сказав американський лідер.

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У Китаї вже відреагували на звинувачення Трампа, назвавши їх безпідставними.

Також президент США закликав ООН зосередитися на вирішенні "реальних світових проблем".

"Щоб ООН була ефективною організацією, вона повинна зосередитися на реальних світових проблемах. Вони включають у себе тероризм, утиски жінок, примусову працю, торгівлю наркотиками, торгівлю людьми, в тому числі з метою сексуальної експлуатації, релігійні переслідування, а також етнічні чистки відносно релігійних меншин", - заявив він.

Нагадаємо, раніше Трамп звинуватив Китай в зростанні кількості безробітних в США.

Також РБК-Україна писало, що Трамп готовий розглянути можливості щодо роз'єднання американської та китайської економік.

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