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Трамп офіційно повернувся до передвиборчої кампанії після зараження COVID-19

Автор: Артур Родивилов

Президент Сполучених Штатів Дональд Трамп оголосив про офіційне повернення до виступів перед прихильниками в рамках передвиборчої кампанії після зараження COVID-19. Він подякував прихильникам за підтримку.

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Про це він заявив під час виступу у Флориді.

Раніше виборчий штаб Трампа повідомив, що глава держави має намір збільшити кількість поїздок країною та виступів у рамках своєї передвиборчої кампанії.

"Як здорово повернутися. Гарно приїхати у свій рідний штат Флориду, щоб офіційно повернутися до передвиборчої кампанії", - сказав президент.

2 жовтня стало відомо, що у Трампа та його дружини Меланії виявили коронавірус.

За словами лікаря президента Шона Конлі, результати тесту Трампа на коронавірус останні кілька днів поспіль були негативними, і він більше не заразний.

Нагадаємо, соціальна мережа Twitter позначила повідомлення президента США Дональда Трампа таке, що "вводять в оману". Трамп стверджує, що у нього виробився імунітет до коронавірусу COVID-19 і що він більше не заразний.

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