Трамп пояснив, чому США займають перше місце за кількістю заражених

Американський президент Дональд Трамп заявив, що понад 1,5 млн виявлених випадків коронавірусу в США - результат "найкращою у світі" системи тестування. Перше місце в світі за кількістю заражень Трамп назвав "почесним знаком".

Про це повідомляє BBC.

Трамп заявив, що США проводять більше тестувань, ніж будь-яка інша країна.

"Я вважаю, що в певному сенсі це добре (число заражень в США - ред.), тому що це означає, що наші випробування набагато кращі. Між іншим, ви знаєте, коли ви говорите, що ми фіксуємо нові випадки - це тому, що у нас більше тестувань, ніж у будь-кого", - заявив Трамп.

На його думку, лідерство США за кількістю хворих COVID-19 не є "чимось поганим".

"Тому, коли у нас багато випадків, я не вважаю це чимось поганим, я розглядаю це як певну річ, як щось хороше, бо це означає, що наше тестування найкраще", - зазначив президент, додавши: "Я розглядаю це як почесний знак. Дійсно, це почесний знак".

За даними Центру з контролю за захворюваннями, США у вівторок, 19 травня провели 12,6 млн. тестів на коронавірус.

Дійсно, Штати є лідером за кількістю проведених тестів. Проте США знаходяться на 16 місці в світі за кількістю тестів на 1000 чоловік, поступаючись Ісландії, Новій Зеландії, Канаді і навіть Росії, відзначають в Оксфордському університеті.

За словами директора Гарвардського інституту глобальної охорони здоров'я Ашиш Джа, США потрібно проводити понад 900 тис. тестів щодня, щоб з часом безпечно повернутися до нормального життя. Наразі Штати виконують лише третину від зазначеної кількості тестів.

Нагадаємо, вчора американський віце-президент Майк Пенс заявив, що всі штати почали запускати свою економіку після карантину.

На початку травня президент США спрогнозував, що в кінцевому рахунку коронавірус може забрати життя до 100 тис. американців. З початку пандемії в Штатах померли 93,5 тис. осіб. Загальна кількість заражених станом на 20 травня наближається до 1,6 млн.