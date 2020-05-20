Трамп звинуватив Мінветеранів США в дискредитації ліків від коронавірусу

Фото: Дональд Трамп (facebook.com/WhiteHouse)

Трамп продовжить приймати препарат від малярії, оскільки вважає його "лінією оборони" проти COVID-19

Президент США Дональд Трамп звинуватив внутрішніх ворогів в адміністрації дискредитації протималярійних ліків гідроксихлорохін, які президент приймає в надії не захворіти коронавірусом COVID-19. За його словами, це було фальшиве дослідження міністерства США у справах ветеранів.

Про це Трамп заявив під час засідання уряду в Білому домі.

Він зазначив, що продовжить приймати даний препарат, оскільки вважає його "лінією оборони" проти хвороби.

"Було проведено фальшиве дослідження, коли його давали хворим, виключно хворим людям, людям, які були при смерті. І давали його явно не друзі адміністрації. Всі були старі, у них були великі проблеми з серцем, діабет і все, що тільки ви можете уявити", - сказав він.

Трамп зазначив, що дослідження в міністерстві у справах ветеранів показало, що серед приймали даний препарат померло більше людей, ніж серед тих, хто його не брав.

Ще два дослідження на вибірці в 1,4 тисячі пацієнтів не знайшли будь-якої користі препарату проти коронавіруса.

Нагадаємо, в березні Трамп закликав вакцинувати американців, що заразилися коронавірусом, препаратом від малярії.

У квітні Національний інститут здоров'я США почав набирати учасників клінічних випробувань ефективності застосування гидроксихлорохина для лікування хворих коронавірусом. А вже через два тижні вчені перервали дослідження препарату проти малярії для лікування коронавіруса COVID-19 після того, як померли близько 20 пацієнтів, які приймають ці ліки.

Автор: Надія Собенко