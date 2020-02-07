Трамп обговорив з главою Китаю боротьбу з коронавірусом

Американський президент похвалив Сі Цзіньпіна за боротьбу з коронавірусом
Сполучені Штати Америки "тісно співпрацюють" з Китаєм у боротьбі з поширенням коронавірусу. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Twitter американського президента Дональда Трампа.
Трамп розповів, що сьогодні поспілкувався телефоном з главою КНР Сі Цзіньпіном. За словами Трампа, керівник Китаю "сильний, проникливий і максимально зосереджений у проведенні контратаки на коронавірус".
Нагадаємо, раніше РБК-Україна повідомляло, що в Міністерстві закордонних справ КНР звинуватили Сполучені Штати Америки у відсутності допомоги у боротьбі з коронавірусом. Також китайський МЗС звинуватив офіційний Вашингтон у "створенні та поширенні страху" щодо спалаху коронавірусу.