Трамп назвав марною тратою часу свої брифінги за COVID-19

Президент США Дональд Трамп заявив, що брифінги присвячені боротьбі з коронавірусом COVID-19 є марною тратою часу. Про це він написав у Twitter.

Президент США знову звинуватив журналістів у поширенні фейків.

"Який сенс проводити прес-конференції Білого дому, коли мейнстрімні ЗМІ задають лише ворожі питання і потім відмовляються точно повідомляти правду і факти. Вони отримують рекордні рейтинги, а американці не отримують нічого, крім фейкових новин. Не варто часу і зусиль!" - написав Трамп.

Нагадаємо, раніше США заявили, що друга хвиля епідемії коронавірусу в країні може стати страшнішою, ніж перша.

Також повідомлялося, що президент США Дональд Трамп хоче відправити фахівців в Китай для розслідування спалаху COVID-19. До цього на ізраїльському ТВ заявили, що США попередили союзників про коронавірус ще в листопаді.

США вимагають від Китаю інформацію про походження коронавірусу. На думку держсекретаря, Китай мав необхідну інформацію на початку спалаху, однак не оприлюднив її своєчасно.