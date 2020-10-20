Трамп назвав катастрофою головного інфекціоніста США Фаучі

Президент США Дональд Трамп назвав головного інфекціоніста країни Ентоні Фаучі "катастрофою". Трамп і доктор Фаучі розходяться в думках щодо того, як краще впоратися з пандемією, в результаті якої загинуло понад 219 тисяч осіб.

Про це Трамп заявив під час дзвінка в свій передвиборчий штаб, що почули кілька журналістів, повідомляє Reuters.

Раніше Фаучі відкрито скаржився на те, що його цитують в рекламі кампанії з переобрання Трампа, і сказав в інтерв'ю на каналі CBS, що він не здивований тим, що сам Трамп заразився коронавірусом.

"Фаучи - це катастрофа. Якби я послухав його, у нас було б 500 000 смертей", - сказав Трамп.

Виступаючи з готелю в Лас-Вегасі перед двома мітингами в Арізоні, Трамп сказав, що американці втомилися від обмежень пандемії.

"Люди кажуть:" Просто дайте нам спокій. Вони втомилися. Люди втомилися слухати Фаучі і всіх цих ідіотів ", - говорив Трамп на мітингах, під час яких багато його прихильники не носять масок і стоять пліч-о-пліч, що суперечить вказівкам Фаучи та інших експертів у сфері охорони здоров'я.

Сенатор-республіканець Ламар Александер виступив із заявою, в якій назвав Фаучі "одним з найвидатніших державних службовців нашої країни".

"Якби більше американців звернули увагу на його пораду, у нас було б менше випадків COVID-19, і було б безпечніше повернутися в школу, на роботу і поїсти", - сказав Олександр.

Відзначимо, що 79-річний Фаучи працював при президентах-республіканців і демократів. З 1984 року він є директором Національного інституту алергії та інфекційних захворювань.

Нагадаємо, Трамп заявив, що не буде закривати США навіть у випадку другої хвилі зараження коронавірусом. Він також виступив проти обов'язкової вакцинації від коронавіруса, бо не бачить у ній потреби.

У Трампа та його дружини Меланії виявили коронавірус 2 жовтня.

Трамп 13 жовтня офіційно повернувся до передвиборної кампанії після зараження COVID-19.

За словами лікаря президента Шона Конлі, результати тесту Трампа на коронавірус останні кілька днів поспіль були негативними, і він більше не заразний.