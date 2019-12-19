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Трамп назвав голосування за імпічмент "маршем політичного самогубства" демократів

Новини » В світі     19.12.2019 - 04:19
Трамп назвав голосування за імпічмент "маршем політичного самогубства" демократів
Скріншот: Дональд Трамп (CNN)

Трамп вважає запущену процедуру імпічменту "беззаконної і політично заангажованою"

Президент США Дональд Трамп назвав голосування в Палаті представників Конгресу за статтями обвинувачення проти нього в рамках процедури імпічменту політичним самогубством Демократичний партії. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на CNN.

На даний момент американський лідер виступає перед прихильниками в штаті Мічиган.

"Цей беззаконний і політично ангажований імпічмент є маршем політичного самогубства Демократичної партії. Вони знецінили імпічмент", - сказав він.

"Після трьох років зловісного полювання на відьом, обманів, шахрайства демократи Палати намагаються анулювати бюлетені десятків мільйонів американців-патріотів", - додав Трамп.

Крім того американський президент упевнений, що спікер Палати представників Ненсі Пелосі після виборів 2020 року позбудеться своєї посади.

"Я знаю точно одне: десятки мільйонів американців з'являться на виборчі дільниці наступного року, щоб своїм голосуванням змістити Пелосі з її посади", - заявив Трамп.

Нагадаємо, Палата представників Конгресу США проголосувала за обидві статті обвинувачення проти президента США Дональда Трампа в рамках процедури імпічменту. Трампа звинуватили в зловживанні владою і перешкоджанні роботи Конгресу США в розслідуванні цієї справи.

10 грудня демократи Палати представників США висунули два звинувачення президента Трампу. Дональда Трампа звинувачують у зловживанні владою та перешкоджання роботі Конгресу Сполучених Штатів.

Палата представників планувала завершити процедуру оголошення імпічменту президента до 25 грудня. Після цього питання про імпічмент Трампа буде переданий на розгляд Сенату, в якому більшість мають представники Республіканської партії.

Як відомо, президенту США Дональду Трампу оголосили про початок імпічменту через телефонну розмову з українським президентом Володимиром Зеленським. Демократи звинувачують Трампа в тиску на українського президента для розслідування діяльності газової компанії Burisma в Україні, до ради директорів якої входив Хантер Байден.

Конгрес США проголосував за імпічмент Трампа Трамп порушив Конституцію США, - Пелосі
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