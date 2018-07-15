Трамп має намір балотуватися на пост президента в 2020 році

Дональд Трамп заявив, що не бачить жодного демократа, який міг би перемогти його

Чинний президент США Дональд Трамп заявив про намір балотуватися на виборах в 2020 році. Про це повідомляє Reuters.

"Ну, я повністю маю намір. Здається, всі хочуть мене", - сказав Трамп, відповідаючи на питання журналіста про те, чи планує він балотуватися на наступний термін.

Трамп також сказав, що не бачить жодного демократа, який міг би перемогти його.

"Я нікого не бачу. Я знаю їх усіх, і я нікого не бачу", - сказав він.

Крім того, Трамп розповів деталі його розмови з королевою Єлизаветою.

"Так. Вона сказала, що це дуже - і вона права - це дуже складна проблема, я думаю, ніхто не знав, наскільки складно це буде", - сказав Трамп, відповідаючи на питання про те, чи обговорював він Brexit з королевою.

Нагадаємо, раніше президент України Петро Порошенко заявив, що повністю задоволений розмовою з президентом США Дональдом Трампом, який відбувся на полях саміту НАТО в Брюсселі.