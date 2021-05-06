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Трамп накинувся на технологічних гігантів і назвав їх " ганьбою"

Автор: Наталья Скороход

Екс-президент США Дональд Трамп накинувся на технологічних гігантів Facebook, Twitter і Google і назвав їх ганьбою. Це сталося після того, як незалежна наглядова рада Facebook рекомендувала переглянути блокування його аккаунту.

Про це пише NBC News.

У своїй заяві Трамп називає технологічних гігантів "ганьбою для країни".

після штурму Капітолію.

Трамп вже почав збір коштів у зв'язку з оголошенням у Facebook. Його прихильникам почали приходити повідомлення з посиланням для пожертвування в комітет Трампа зі збору коштів Save America.

Нагадаємо, незалежна наглядова рада Facebook рекомендував переглянути блокування акаунтів Трампа. Там порахували це занадто жорстким покаранням.

Раніше повідомлялося, що Трамп запустив власний сайт після видалення його аккаунтів в соцмережах. Через нього він планує комунікувати з американцями.

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Новини України Дональд Трамп