Трамп: від коронавіруса помруть близько 60 тис. американців

Президент США Дональд Трамп заявив, що епідемія коронавіруса в США імовірно віднесе 60-65 тисяч життів. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на "Голос Америки".

Як відомо, раніше президент США припускав, що від коронавіруса помруть 240 тис. американців, а потім чекав 100 тис. смертей.

Наголошується, що Трамп також представив програму допомоги фермерам, що постраждали від пандемії. На ці цілі виділено 19 млрд доларів. З них 16 млрд будуть спрямовані на прямі виплати сільгоспвиробникам, 3 млрд - на закупівлю їх продукції: овочів, фруктів, молока та м'яса.

В останні тижні багато американські фермери були змушені знищувати вироблені ними продукти з-за відсутності попиту, викликаного епідемією. Кілька м'ясокомбінатів зупинили виробництво через спалахів коронавирусной інфекції серед співробітників.

За станом на ранок 18 квітня, від коронавіруса в США померли 37 тис. осіб.

Раніше Трамп заявляв, що восени 2020 року в Сполучених Штатах Америки може повторитися епідемія коронавіруса COVID-19.

Нагадаємо, раніше Трамп представив план поетапного зняття карантину в країні, введеного через поширення коронавіруса.