Трамп знову змінив прогноз щодо вакцини від COVID-19: буде готова до кінця року

Фото: Дональд Трамп (flickr by Gage Skidmore)

Розробку вакцини завершать у 2020 році, попри скептичні заяви вчених

Президент Сполучених Штатів Америки Дональд Трамп знову змінив свій прогноз щодо термінів появи вакцини від коронавірусу. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на телеканал CNBC.

За словами Трампа, вакцина від коронавірусу буде готова до поширення до кінця року, у терміни, які деякі вчені вважають нереальними.

Нагадаємо, напередодні американський президент відмовився від своїх обіцянок, що вакцина від COVID-19 буде готова до кінця 2020 року. Трамп наголосив, що вже не переконаний в тому, що розробку вакцини від коронавірусу встигнуть завершити до кінця 2020 року.

Також РБК-Україна писало, що зараз у США ведеться розробка 8 потенційних вакцин від коронавірусу. При цьому, за словами провідного епідеміолога США, лише одна вакцина вже проходить клінічні випробування.

Крім того, голова Європейського агентства з лікарських засобів Марко Кавалері нещодавно заявив, що не варто очікувати на появу вакцини від коронавірусу у 2020 році. Кавалері зазначив, що вакцина від коронавірусу за оптимістичним сценарієм буде готова у 2021 році.

Додамо, раніше в Італії заявили про успішне випробування потенційної вакцини від коронавірусу на тваринах. Тепер розробники планують приступити до випробування на людях.

Автор: Дмитро Левицький