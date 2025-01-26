Трамп и Стармер провели телефонный разговор: о чем говорили

Трамп начал с того, что выразил Стармеру соболезнования в связи с утратой брата. В свою очередь британский премьер поблагодарил президента США за добрые слова и поздравил его с инаугурацией.

"Премьер-министр отдал должное роли президента Трампа в обеспечении знаменательного соглашения о прекращении огня и освобождении заложников в секторе Газа. Президент приветствовал освобождение Эмили Дамари и передал наилучшие пожелания ее семье. Они обсудили важность совместной работы по обеспечению безопасности на Ближнем Востоке", - говорится в сообщении.

Кроме того, стороны обсудили вопросы торговли и экономики, а Стармер рассказал, как Британия дерегулирует экономику для стимулирования роста.

Также в ходе телефонного звонка лидеры двух стран подчеркнули важность тесных и теплых связей между Британией и США, а Трамп в свою очередь заявил о своем уважении и привязанности к королевской семье.

По итогу разговора главные представители двух стран договорились в ближайшее время встретится и выразили надежду на дальнейшее обсуждение.