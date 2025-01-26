Трамп и Стармер провели телефонный разговор: о чем говорили
В воскресенье, 26 января, президент США Дональд Трамп провел телефонный разговор с премьер-министром Британии Киром Стармером. Стороны говорили о личном, политике и взаимоотношениях между странами.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на сайт британского правительства.
Трамп начал с того, что выразил Стармеру соболезнования в связи с утратой брата. В свою очередь британский премьер поблагодарил президента США за добрые слова и поздравил его с инаугурацией.
"Премьер-министр отдал должное роли президента Трампа в обеспечении знаменательного соглашения о прекращении огня и освобождении заложников в секторе Газа. Президент приветствовал освобождение Эмили Дамари и передал наилучшие пожелания ее семье. Они обсудили важность совместной работы по обеспечению безопасности на Ближнем Востоке", - говорится в сообщении.
Кроме того, стороны обсудили вопросы торговли и экономики, а Стармер рассказал, как Британия дерегулирует экономику для стимулирования роста.
Также в ходе телефонного звонка лидеры двух стран подчеркнули важность тесных и теплых связей между Британией и США, а Трамп в свою очередь заявил о своем уважении и привязанности к королевской семье.
По итогу разговора главные представители двух стран договорились в ближайшее время встретится и выразили надежду на дальнейшее обсуждение.
Напомним, недавно Дональд Трамп ответил журналистам, что его первый зарубежный визит может быть в Саудовскую Аравию либо в Британию. Отвечая на вопрос он также анонсировал, что в течение 24 часов проведет разговор со Стармером.
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