Трамп и Си Цзиньпин провели телефонный разговор, - СМИ
Новоизбранный президент США Дональд Трамп и лидер Китая Си Цзиньпин провели телефонный разговор. Это произошло в пятницу, 17 января.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на китайское агентство Xinhua.
"Лидер Китая Си Цзиньпин провел в пятницу телефонный разговор с избранным президентом США Дональдом Трампом", - заявляет издание.
При этом другие детали разговора Трампа и Си Цзиньпина пока не разглашаются.
Напомним, что команда Дональда Трампа пригласила Си Цзиньпина на его инаугурацию, которая состоится 20 января. Западные СМИ отмечают, что это был важный шаг, поскольку, по американской традиции, мировые лидеры не приглашаются на инаугурации президентов.
Впрочем, китайский лидер отказался от предложения. Как известно, Китай отправит на инаугурацию Трампа вице-президента Хань Чжэна.
Издание Politico пишет, что такой шаг может разочаровать команду нового президента США, потому что Хань Чжэн играет символическую роль в Китае. При этом визит министра иностранных дел имел бы большее значение, поскольку стороны могли провести первые переговоры.
Отношения США и Китая
Стоит отметить, что между США и Китаем достаточно напряженные отношения, которые спровоцированы экономическим соперничеством. Кроме того, ситуацию обостряет и то, что США торгуют с Тайванем, который Китай считает своей территорией.
Дональд Трамп еще во время первого президентства критиковал торговые отношения с Китаем. После победы на выборах в ноябре 2024 года он заявил о намерении ввести пошлины на товары, поставляемые в США из Китая.
Трамп также говорил, что общался с лидером Китая через представителей. По его словам, он сможет найти общий язык с Си Цзиньпинем.
Подробнее о том, чего ждать от Трампа в первые дни на посту - в материале РБК-Украина.
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