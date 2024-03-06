Трамп и Байден выигрывают в "Супервторнике": предварительные результаты

Отмечается, что Трамп получил голоса республиканцев в Алабаме, Арканзасе, Колорадо, Мейне, Северной Каролине, Оклахоме, Теннесси, Техасе и Вирджинии, отодвинув на второй план экс-посла ООН Никки Хейли, - своего единственного оставшегося соперника, чья кампания больше не имеет шансов на номинацию. Согласно прогнозам Edison Research, единственную победу экс-посол США в ООН одержала в Вермонте.

После уверенного выступления в 15 штатах, где в "Супервторник" были избраны более трети республиканских делегатов, Трамп практически обеспечил себе третью подряд номинацию на пост президента, несмотря на многочисленные уголовные обвинения.

Трамп и Байден, пишет агентство, сосредоточили свое внимание друг на друге, когда результаты стали очевидными. В своей победной речи, произнесенной в своем поместье Мар-А-Лаго во Флориде, Трамп сосредоточился на иммиграционной политике Байдена и назвал его "худшим президентом" в истории.

"Наши города заполонила преступность мигрантов", - сказал он, хотя данные о преступности не подтверждают этого утверждения.

В своем заявлении Байден снова назвал Трампа угрозой для американской демократии.

"Сегодняшние результаты оставляют американский народ перед четким выбором: Будем ли мы продолжать двигаться вперед, или позволим Дональду Трампу тянуть нас назад в хаос, раскол и тьму, которые определили его срок пребывания в должности?", - сказал Байден.

Ожидалось, что Байден победит на выборах от Демократической партии, но организованное активистами протестное голосование в Миннесоте, которые выступали против сильной поддержки президентом Израиля, принесло неожиданно высокие результаты.

По словам экзит-полов Edison Research, "неопределенные" голоса в Миннесоте составили почти 20%, при этом было подсчитано более половины предполагаемых голосов, что даже выше, чем 13%, которые набрала аналогичная акция в Мичигане на прошлой неделе. Тем не менее, Байден победил в Миннесоте и 14 других штатах, включая голосование по почте в Айове, которое завершилось во вторник, 5 марта.

Действующий президент потерпел одно поражение - на американской территории Американского Самоа, где предприниматель Джейсон Палмер получил 51 голос против 40 у Байдена, согласно данным Демократической партии Американского Самоа.

Первый президентский реванш за более чем полвека

Еще одна кампания между 77-летним Трампом и 81-летним Байденом - первый повторный президентский поединок в США с 1956 года. Мало кто из американцев доволен такой ситуацией. Опросы общественного мнения показывают, что и Байден, и Трамп имеют низкие рейтинги поддержки среди избирателей.

Экзит-полы Edison Research в Калифорнии, Северной Каролине и Вирджинии продемонстрировали, что главными проблемами для республиканских избирателей были иммиграция и экономика. Большинство избирателей-республиканцев в этих штатах заявили, что поддерживают депортацию нелегальных иммигрантов. Трамп, который часто унижает мигрантов, пообещал в случае избрания провести самую большую депортацию в истории США.

Агетство Reuters отмечает, что результаты "Супервторника" лишь усилят давление на Никки Хейли с целью заставить ее отказаться от участия в гонке. Во вторник она не появилась на публике, а ее кампания не запланировала никаких мероприятий на будущее.

По словам пресс-секретаря политика, голосование показало, что "остается большой блок республиканских избирателей, которые выражают глубокую обеспокоенность в отношении Дональда Трампа".

Другие кандидаты

Кроме того, в "Супервторник" избиратели голосовали и за кандидатов, которые не попали в список.

Так, в Калифорнии представитель Демократической партии Адам Шифф, главный прокурор в первом процессе импичмента Трампа, вышел на всеобщие выборы, чтобы стать преемником покойного сенатора от Демократической партии Дианы Файнстайн. Его оппонентом будет бывший бейсболист Стив Харви, республиканец, который опередил представительницу демократов Кэти Портер.

Избирательная система Калифорнии, в которой два лучших кандидата проходят дальше независимо от партийной принадлежности, побудила кампанию Шиффа применить необычную стратегию: он запустил рекламу, направленную на поддержку Харви среди республиканских избирателей, считая, что Харви, вероятно, будет более слабым оппонентом в ноябре, чем Портер в штате, тяготеющем к демократам.

В Северной Каролине республиканскую номинацию на пост губернатора выиграл вице-губернатор Марк Робинсон, которого поддерживал Трамп.

Робинсон, который станет первым темнокожим руководителем штата, подвергся критике за резкие комментарии в отношении ЛГБТ, женщин и мусульман. Он встретится с генеральным прокурором-демократом Джошем Стайном в одной из самых ожесточенных губернаторских гонок в стране.

Поп-звезда Тейлор Свифт призвала своих поклонников голосовать в посте в Instagram, хотя она не поддержала конкретных кандидатов. Кампания Байдена надеется, что Свифт в конце концов поддержит его кандидатуру, как она это сделала в 2020 году.

Уязвимые места Трампа и специфика Байдена

Вызов Хейли высветил некоторые потенциальные уязвимые места Трампа на всеобщих выборах. В некоторых штатах экс-посол ООН набрала 40%, особенно хорошо выступая среди независимых, хорошо образованных и "пригородных" избирателей, которые могут сыграть решающую роль в штатах в ходе противостояния в ноябре.

Около трети избирателей в Северной Каролине заявили, что Трамп не сможет исполнять обязанности президента, если его признают виновным в совершении преступления, тогда как в Вирджинии 53% сказали, что он сможет занимать эту должность, даже если его признают виновным.

Первый уголовный процесс над Трампом должен начаться 25 марта в Нью-Йорке, где его обвиняют в фальсификации деловой документации с целью сокрытия выплат "откатов" порнозвезде во время его президентской кампании 2016 года.

Кроме дела в Нью-Йорке, Трампу предъявлены отдельные обвинения во вмешательстве в выборы на федеральном уровне и на уровне штата Джорджия, хотя неясно, дойдет ли дело до суда до выборов 5 ноября. Политику также предъявлены федеральные обвинения в том, что он хранил секретные документы после того, как покинул пост.

Трамп не признал себя виновным во всех четырех уголовных делах.

В то же время, Байден сталкивается с собственными слабостями, в частности, с распространенным беспокойством касательно его возраста - он уже признан самым старым президентом в истории.

Президентские выборы в США

Выборы президента США запланированы на 5 ноября 2024 года. Согласно прогнозам, главными кандидатами от демократов являются действующий президент Джо Байден, а от республиканцев - Дональд Трамп. Кроме того, в гонке от республиканцев участвует экс-посол США в ООН Никки Хейли.

2 марта Трамп выиграл кокусы республиканцев в Миссури и Айдахо и получил голоса всех делегатов Мичигана. Также политик выиграл кокусы в штате Северная Дакота.

Однако 4 марта политик впервые за кампанию проиграл праймериз Хейли в округе Колумбия.

Согласно опросу The New York Times и Сиенского колледжа, по состоянию на начало марта, Дональд Трамп опережает Джо Байдена на пять пунктов. Трампа на выборах готовы поддержать 48% респондентов, а Байдена - 43%.

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