Трамп хотів штурмувати Капітолій разом з протестувальниками, - Reuters

Чинний президент США Дональд Трамп збирався штурмувати Капітолій 6 січня разом з мітингувальниками. Але його відмовили від таких планів.

Про це повідомляє Reuters з посиланням на свої джерела.

Трамп хотів приєднатися до мітингувальників, аби показати їм свою підтримку.

Секретна служба США відмовила главу Білого дому від такої ідеї. Агенти попередили Трампа, що не зможуть гарантувати його безпеку, якщо він наважиться влаштовувати заворушення з протестувальниками.

"Трамп заспокоївся і замість цього сів навпочіпки у Білому домі, щоб подивитися по телебаченню кадри масових заворушень, в організації яких він звинувачується", - йдеться у повідомленні.

Нагадаємо, 6 січня прихильники Трампа організували акцію протесту біля Капітолія, де американський Конгрес зібрався, щоб затвердити результати президентських виборів. Протести переросли у заворушення і проникнення прихильників Трампа в приміщення Капітолію. В результаті заворушень загинули п'ять осіб.

Директор Федерального бюро розслідувань (ФБР) Крістофер Врей заявив, що правоохоронці вже заарештували понад 100 учасників заворушень у США 6 січня.