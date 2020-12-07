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Трамп хоче заборонити давати вакцину іншим країнам, поки не забезпечать США

Автор: Дмитро Левицький

Президент США Дональд Трамп планує заборонити надання вакцини від коронавірусу іншим країнами, поки нею не будуть забезпечені американські штати. Відповідне розпорядження Трамп хоче підписати у вівторок, 8 грудня.

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Про це повідомляє американський телеканал Fox News.

Високопоставлені чиновники з Білого дому розповіли, що Трамп хоче оголосити американцям про "пріоритетний підхід

Нагадаємо, сьогодні Міністерство охорони здоров'я України попросило США розглянути можливість надання Україні вакцини від коронавірусу в "режимі тестування і використання в надзвичайних ситуаціях".

Прогноз погоди
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Новини України Сполучені Штати АмерикиДональд Трампвакцина от коронавируса