Трамп хоче заборонити давати вакцину іншим країнам, поки не забезпечать США

Президент США Дональд Трамп планує заборонити надання вакцини від коронавірусу іншим країнами, поки нею не будуть забезпечені американські штати. Відповідне розпорядження Трамп хоче підписати у вівторок, 8 грудня.

Про це повідомляє американський телеканал Fox News.

Високопоставлені чиновники з Білого дому розповіли, що Трамп хоче оголосити американцям про "пріоритетний підхід

Нагадаємо, сьогодні Міністерство охорони здоров'я України попросило США розглянути можливість надання Україні вакцини від коронавірусу в "режимі тестування і використання в надзвичайних ситуаціях".