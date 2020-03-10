Трамп хоче знизити податки через коронавірус

Влада США готуэ пакет заходів для боротьби з впливом наслідків поширення коронавірусу COVID-19 на економіку країни. Про це на брифінгу заявив президент Дональд Трамп.

Зокрема він пообіцяв зниження прибуткового податку.

"Ми завтра побачимося з Сенатом і з республіканцями в Палаті представників, щоб обговорити можливість скорочення податку на зарплату або значного його полегшення", - сказав Трамп.

Крім того, адміністрація США має намір запропонувати скасування покарання для компаній за вимушене порушення погодинної оплати праці у зв'язку із закриттям підприємств на карантин.

Після зустрічі з Конгресом глава Білого дому має намір провести прес-конференцію і представити подальші економічні кроки в подробицях.

Нагадаємо, в США губернатор штату Орегон Кейт Браун оголосила про введення режиму надзвичайної ситуації на тлі побоювань щодо поширення нового коронавіруса.

Раніше президент США Дональд Трамп заявив, що його адміністрація має погоджений та чітко налаштований план боротьби з новим коронавірусом.

Як повідомляло РБК-Україна, Трамп підписав