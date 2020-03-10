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Трамп хоче знизити податки через коронавірус

Новини » В світі     10.03.2020 - 07:07
Трамп хоче знизити податки через коронавірус
Фото: Дональд Трамп (Getty Images)

Трамп пообіцяв зниження податку на зарплату

Влада США готуэ пакет заходів для боротьби з впливом наслідків поширення коронавірусу COVID-19 на економіку країни. Про це на брифінгу заявив президент Дональд Трамп.

Зокрема він пообіцяв зниження прибуткового податку.

"Ми завтра побачимося з Сенатом і з республіканцями в Палаті представників, щоб обговорити можливість скорочення податку на зарплату або значного його полегшення", - сказав Трамп.

Крім того, адміністрація США має намір запропонувати скасування покарання для компаній за вимушене порушення погодинної оплати праці у зв'язку із закриттям підприємств на карантин.

Після зустрічі з Конгресом глава Білого дому має намір провести прес-конференцію і представити подальші економічні кроки в подробицях.

Нагадаємо, в США губернатор штату Орегон Кейт Браун оголосила про введення режиму надзвичайної ситуації на тлі побоювань щодо поширення нового коронавіруса.

Раніше президент США Дональд Трамп заявив, що його адміністрація має погоджений та чітко налаштований план боротьби з новим коронавірусом.

Як повідомляло РБК-Україна, Трамп підписав законопроект про виділення на боротьбу з поширенням нового коронавірусу 8,3 млрд доларів. Такі швидкі дії Конгресу США підкреслили, наскільки серйозно уряд сприймає загрозу коронавірусу.

Ще дві країни виявили перші випадки зараження коронавірусом У Китаї жертвами коронавірусу стали 3136 осіб
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