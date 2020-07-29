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Трамп готується поставляти американську вакцину від COVID-19 в інші країни

Вашингтон, Середа 29 липня 2020 05:56
Трамп готується поставляти американську вакцину від COVID-19 в інші країни
Фото: Дональд Трамп (facebook/WhiteHouse)
Автор: Инна Собора

Він очікує виробництво 500 млн доз вакцин

Президент США Дональд Трамп заявив, що американську вакцину будуть поставляти в інші країни. Він очікує, що США випустять 500 млн доз.

Про це повідомили в прес-службі Білого дому.

Трамп зазначив, що коли в США з'явиться вакцина, вона швидко пошириться по всій країні.

"Можливо, ми будемо поставляти велику кількість вакцини в інші частини світу, як робимо це з апаратами штучної вентиляції легенів", - сказав президент.

Він додав, що спочатку США зможуть виробити 100 млн доз вакцин, як тільки отримають всі необхідні дозволи. А незабаром після цього в країні зможуть випустити 500 млн доз.

Раніше повідомлялося, що фармакологічна компанія Moderna в США приступила до останньої, третьої стадії клінічних випробувань вакцини mRNA-1273.

Нагадаємо, раніше у Всесвітній організації охорони здоров'я спрогнозували, що масова вакцинація від коронавіруса може початися в середині 2021 року.

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