Трамп готується поставляти американську вакцину від COVID-19 в інші країни

Фото: Дональд Трамп (facebook/WhiteHouse)

Він очікує виробництво 500 млн доз вакцин

Президент США Дональд Трамп заявив, що американську вакцину будуть поставляти в інші країни. Він очікує, що США випустять 500 млн доз.

Про це повідомили в прес-службі Білого дому.

Трамп зазначив, що коли в США з'явиться вакцина, вона швидко пошириться по всій країні.

"Можливо, ми будемо поставляти велику кількість вакцини в інші частини світу, як робимо це з апаратами штучної вентиляції легенів", - сказав президент.

Він додав, що спочатку США зможуть виробити 100 млн доз вакцин, як тільки отримають всі необхідні дозволи. А незабаром після цього в країні зможуть випустити 500 млн доз.

Раніше повідомлялося, що фармакологічна компанія Moderna в США приступила до останньої, третьої стадії клінічних випробувань вакцини mRNA-1273.

Нагадаємо, раніше у Всесвітній організації охорони здоров'я спрогнозували, що масова вакцинація від коронавіруса може початися в середині 2021 року.