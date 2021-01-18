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Трамп готується помилувати близько 100 людей в останній день президентства

Автор: Инна Собора

Президент США Дональд Трамп готується оголосити близько 100 помилувань у свій останній повний робочий день у вівторок, 19 січня. Проте у списку немає самого Трампа.

Про це повідомили три джерела, знайомі з цим питанням, пише CNN.

Два джерела повідомили, що в неділю в Білому домі відбулося засідання, на якому був узгоджений список помилувань.

Заворушення 6 січня, які призвели до другого імпічменту Трампа, ускладнили його бажання помилувати себе, своїх дітей і особистого адвоката Руді Джуліані.

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"На даний момент помічники не думають, що він це зробить, але тільки Трамп знає, що він зробить зі своєю останньою президентською владою, перш ніж він офіційно піде з посади опівдні 20 січня", - пише видання.

Один з чиновників Білого дому сказав, що документи для помилування ще не складені.

"Гучні імена, такі як Джуліан Ассанж, в даний час відсутні в списку на помилування. Однак список ще може змінитися. Також неясно, чи буде помилуваний колишній радник Трампа Стів Бэннон", - йдеться в повідомленні.

Раніше повідомлялося, що Трамп обговорював питання про помилування. Він хотів помилувати себе в останні дні свого президентства.

РБК-Україна писало, що Трамп планує залишити Вашингтон за кілька годин до інавгурації Джо Байдена.

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