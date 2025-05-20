Трамп удивляется, что информация о раке у Байдена не была обнародована ранее
Президент США Дональд Трамп назвал новость о диагностировании агрессивной формы рака у экс-главы государства Джо Байдена "очень печальной". При этом выразил удивление, что такие данные не были озвучены общественности ранее.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на CNN.
"Я удивлен, что этого не было - вы знаете, общественность не была оповещена давно. Потому что, чтобы добраться до девятого этапа (по шкале Глисона 9 - то есть группа 5, - ред.), это долгое время", - сказал американский президент.
Также Трамп в разговоре с журналистами высказался о собственном физическом здоровье и рассказал, что проходил полный осмотр, и сдавал когнитивные тесты.
"Я с гордостью сообщаю, что справился с ним. У меня все хорошо", - отметил он.
Он Трамп во время общения с представителями СМИ предположил, что врач, который обследовал Байдена, когда тот был в должности, мог пропустить рак или мог это скрыть. В этом контексте американский лидер вновь поднял вопрос о когнитивных способностях своего предшественника на посту президента.
Речь идет о случае, когда в 2021 году врач Байдена доктор Кевин О'Коннор написал в докладной записке, что его пациент "остается пригодным к исполнению обязанностей и полностью выполняет все свои обязанности без каких-либо исключений или приспособлений".
Сейчас Трамп отметил, что в вопросе диагностирования у Байдена рака предстательной железы "это мог быть тот же врач, и кто-то не рассказывает факты... это большая - это большая проблема".
Рак у Байдена
Напомним, 18 мая стало известно, что у Байдена обнаружили агрессивную форму рака предстательной железы, который уже успел распространиться на кости.
В течение прошлой недели бывший президент США обследовали из-за появления новообразования в простате, что было обнаружено после того, как у него ухудшились определенные симптомы. В прошлую пятницу Байдену поставили диагноз - рак простаты с показателем по шкале Глисона 9 (группа 5).
Несмотря на агрессивность заболевания, вероятно, опухоль остается чувствительной к гормональной терапии, что открывает возможность для результативного лечения.
Вчера президент США Дональд Трамп опубликовал пост в котором пожелал Байдену скорейшего выздоровления.
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