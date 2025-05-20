Трамп удивляется, что информация о раке у Байдена не была обнародована ранее

Президент США Дональд Трамп назвал новость о диагностировании агрессивной формы рака у экс-главы государства Джо Байдена "очень печальной". При этом выразил удивление, что такие данные не были озвучены общественности ранее.

"Я удивлен, что этого не было - вы знаете, общественность не была оповещена давно. Потому что, чтобы добраться до девятого этапа (по шкале Глисона 9 - то есть группа 5, - ред.), это долгое время", - сказал американский президент.

Также Трамп в разговоре с журналистами высказался о собственном физическом здоровье и рассказал, что проходил полный осмотр, и сдавал когнитивные тесты.

"Я с гордостью сообщаю, что справился с ним. У меня все хорошо", - отметил он.

Он Трамп во время общения с представителями СМИ предположил, что врач, который обследовал Байдена, когда тот был в должности, мог пропустить рак или мог это скрыть. В этом контексте американский лидер вновь поднял вопрос о когнитивных способностях своего предшественника на посту президента.

Речь идет о случае, когда в 2021 году врач Байдена доктор Кевин О'Коннор написал в докладной записке, что его пациент "остается пригодным к исполнению обязанностей и полностью выполняет все свои обязанности без каких-либо исключений или приспособлений".

Сейчас Трамп отметил, что в вопросе диагностирования у Байдена рака предстательной железы "это мог быть тот же врач, и кто-то не рассказывает факты... это большая - это большая проблема".