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Трамп і Байден напередодні дебатів здали тест на коронавірус

Автор: РБК-Україна

Президент США Дональд Трамп здав тест на коронавірус перед заключними дебатами. Кандидат у президенти США від Демократичної партії Джо Байден також отримав негативний результат тесту на COVID-19.

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Про це повідомляє CNN і Reuters.

"Сьогодні колишній віцепрезидент Байден пройшов ПЛР-тестування, і COVID-19 у нього не було виявлено", - заявили у передвиборчому штабі Байдена.

Про негативний результат тесту на коронавірус у Трампа розповів глава апарату Білого дому Марк Медоуз.

Нагадаємо, у Трампа та його дружини Меланії виявили коронавірус 2 жовтня.

Трамп 13 жовтня офіційно повернувся до передвиборної кампанії після зараження COVID-19.

За словами лікаря президента Шона Конлі, результати тесту Трампа на коронавірус останні кілька днів поспіль були негативними, і він більше не заразний.

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Новини України Джозеф БайденДональд ТрампКоронавірус