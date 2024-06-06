RU

News
+
-

Новости Украины
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы

Коронавирус

Daily
+
-

Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды

Lite
+
-

Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда
Колонки

Styler
+
-

Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь

Auto
+
-

Мировой автопром
Авторынок Украины
Электромобили
Тест-драйвы
Законодательство
Технологии и инновации
Ретро
Курьезы
Лайфхаки

Realty
+
-

Новостройки
Вторичный рынок
Аренда
Загородная недвижимость
Коммерческая недвижимость
Город
Регионы
Точка зрения
Дизайн
Зарубежная недвижимость

Travel
+
-

Новости авиации
Отдых в Украине
Отдых за рубежом
Путеводители
Личный опыт
Уикенд
Дети
Обзоры
Война России с Украиной Контрнаступление ВСУ Зеленский заявления Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны

Тракторист или телохранитель. В Кабмине призвали женщин овладевать "мужскими" профессиями

Фото: нужно, чтобы женщины овладевали "мужскими" профессиями (Getty Images)
Автор: Карина Левицкая

Одной из основных проблем в Украине сейчас является нехватка рабочей силы из-за мобилизации.

Об этом рассказала Министр экономики Украины Юлия Свириденко, сообщает РБК-Украина со ссылкой на Министерство экономики Украины.

Свириденко отметила, что важным вызовом для экономики стала мобилизация специалистов в ряды ВСУ.

"Нам сейчас нужно уделить больше внимания программам переквалификации остающихся в тылу украинцев на профессии, которые пользуются максимальным спросом. В первую очередь речь идет о женщинах, которые уже сегодня овладевают когда-то чисто "мужскими" профессиями. Например, телохранителей, водителей грузовиков, автобусов или даже тракторов - таковы сейчас реалии рынка труда", - подчеркнула министр.

Она пояснила, что переквалификация специалистов вместе с трудоустройством ветеранов - это главные вызовы для правительства на рынке труда.

"ЕБРР рассмотрит возможность финансово поддержать реализацию соответствующих программ переквалификации как со стороны государства, так и со стороны украинского бизнеса", - пояснила Свириденко.

 

Напомним, что полномасштабная война в Украине внесла коррективы во многих областях рынка труда. Подробнее об этом можно узнать в материале РБК-Украина "(Не)женские профессии. Как война изменила рынок труда, а украинки все чаще овладевают "мужскими" должностями".

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
Война России против УкраиныОккупантыЖенщины