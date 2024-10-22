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Отец вышел во двор и спасся: атака РФ убила почти целую семью в Сумах

Фото: прокуратура расследует военные преступления ночной атаки на Сумы (ГСЧС Сумщины)
Автор: Владислава Ткаченко

В ночь на 22 октября в городе Сумы произошла очередная трагедия в результате вражеской атаки беспилотников типа "Шахед". Один из дронов попал в жилой квартал, разрушив дома и забрал жизни троих членов семьи.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на "Суспильне Сумы" и Telegram президента Украины Владимира Зеленского.

По словам местных жителей, больше всего пострадала одна семья, которая жила в доме, куда попал дрон. Как сообщили очевидцы, среди погибших - 14-летняя девочка и ее мать. Они находились дома в момент удара.

Отец девочки был во дворе, что спасло ему жизнь. Однако трагедия затронула и другую часть его семьи: погибла сестра мужчины, которая жила неподалеку.

 
 Фото: улица в Сумах, куда попал шахед (ГСЧС Украины, Национальная полиция)

Президент Украины Владимир Зеленский прокомментировал очередную атаку на Сумскую область, во время которой область подверглась массированным российским ударам. Он отметил, что украинские воины эффективно отражали атаки: за последние сутки только в Сумах было уничтожено более 20 "Шахедов".

К сожалению, эти атаки привели к потерям среди мирного населения. Президент выразил свои соболезнования семье погибших.

Взрыв также нанес серьезные повреждения окружающим домам. Службы экстренной помощи прибыли на место происшествия, ведутся спасательные работы и обследование пострадавшего района.

По информации прокуратуры, в результате ночной атаки на Сумы ранен 50-летний мужчина, а его 50-летняя жена, 62-летняя сестра и 14-летняя дочь погибли. Проводится досудебное расследование по факту нарушения законов и обычаев войны, совмещённых с умышленным убийством.

Напомним, что 4 сентября 2024 года российские войска нанесли ракетный удар по Львову, в результате которого погибли семь человек, среди них двое детей. Во время атаки погибли четверо членов одной семьи.

Кроме того, утром 20 октября российские войска ударили по энергообъекту в Сумской области. Больше 100 населенных пунктов остались без света.

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