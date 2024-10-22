Отец вышел во двор и спасся: атака РФ убила почти целую семью в Сумах

По словам местных жителей, больше всего пострадала одна семья, которая жила в доме, куда попал дрон. Как сообщили очевидцы, среди погибших - 14-летняя девочка и ее мать. Они находились дома в момент удара.

Отец девочки был во дворе, что спасло ему жизнь. Однако трагедия затронула и другую часть его семьи: погибла сестра мужчины, которая жила неподалеку.

Фото: улица в Сумах, куда попал шахед (ГСЧС Украины, Национальная полиция)

Президент Украины Владимир Зеленский прокомментировал очередную атаку на Сумскую область, во время которой область подверглась массированным российским ударам. Он отметил, что украинские воины эффективно отражали атаки: за последние сутки только в Сумах было уничтожено более 20 "Шахедов".

К сожалению, эти атаки привели к потерям среди мирного населения. Президент выразил свои соболезнования семье погибших.

Взрыв также нанес серьезные повреждения окружающим домам. Службы экстренной помощи прибыли на место происшествия, ведутся спасательные работы и обследование пострадавшего района.

По информации прокуратуры, в результате ночной атаки на Сумы ранен 50-летний мужчина, а его 50-летняя жена, 62-летняя сестра и 14-летняя дочь погибли. Проводится досудебное расследование по факту нарушения законов и обычаев войны, совмещённых с умышленным убийством.