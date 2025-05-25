Трагическое ДТП на Харьковщине: погиб трехлетний ребенок, водитель покончил с собой
В Богодуховском районе Харьковской области произошло смертельное дорожно-транспортное происшествие с участием трех автомобилей. В результате столкновения погибли двое пассажиров, среди них трехлетний ребенок.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на полицию Харьковской области.
Авария произошла сегодня, 25 мая, около 14:40 на автодороге Харьков-Ахтырка вблизи села Крупчино Богодуховского района.
По данным правоохранителей, предварительно известно, что водитель Hyundai Tucson, выполняя маневр обгона, выехал на полосу встречного движения и не справился с управлением транспортным средством.
Это привело к касательному столкновению с попутным автомобилем Fiat Tipo и с последующим столкновением с транспортным средством Renault Magnum с полуприцепом, который ехал по встречной полосе движения.
В результате ДТП на месте происшествия погибли двое пассажиров Hyundai - 45-летняя женщина и трехлетняя девочка.
"Находясь в состоянии сильного эмоционального потрясения, покончил жизнь самоубийством 52-летний водитель этого транспортного средства", - сообщили в полиции.
Водители других автомобилей, как отметили правоохранители, испытали острую реакцию на стресс.
Сейчас решается вопрос об открытии уголовного производства.
Напомним, что в начале месяца в Харькове легковушка столкнулась с "КАМАЗом". В результате погибли три человека.
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