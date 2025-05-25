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Трагическое ДТП на Харьковщине: погиб трехлетний ребенок, водитель покончил с собой

Украина, Воскресенье 25 мая 2025 22:56
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Трагическое ДТП на Харьковщине: погиб трехлетний ребенок, водитель покончил с собой Фото: ДТП на Харьковщине унесло жизнь ребенка (facebook.com)
Автор: Карина Левицкая

В Богодуховском районе Харьковской области произошло смертельное дорожно-транспортное происшествие с участием трех автомобилей. В результате столкновения погибли двое пассажиров, среди них трехлетний ребенок.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на полицию Харьковской области.

Авария произошла сегодня, 25 мая, около 14:40 на автодороге Харьков-Ахтырка вблизи села Крупчино Богодуховского района.

По данным правоохранителей, предварительно известно, что водитель Hyundai Tucson, выполняя маневр обгона, выехал на полосу встречного движения и не справился с управлением транспортным средством.

Это привело к касательному столкновению с попутным автомобилем Fiat Tipo и с последующим столкновением с транспортным средством Renault Magnum с полуприцепом, который ехал по встречной полосе движения.

В результате ДТП на месте происшествия погибли двое пассажиров Hyundai - 45-летняя женщина и трехлетняя девочка.

"Находясь в состоянии сильного эмоционального потрясения, покончил жизнь самоубийством 52-летний водитель этого транспортного средства", - сообщили в полиции.

Водители других автомобилей, как отметили правоохранители, испытали острую реакцию на стресс.

Сейчас решается вопрос об открытии уголовного производства.

Напомним, что в начале месяца в Харькове легковушка столкнулась с "КАМАЗом". В результате погибли три человека.

Мы также писали, что в ДТП на Полтавщине погибли полицейский и военный с ТЦК. Сообщается, что мужчины погибли при исполнении своих служебных обязанностей.

Кроме того, мы сообщали, что еще в начале января в Голосеевском районе Киева произошло ДТП. Тогда в результате столкновения минивэна и автобуса погибли два человека.

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