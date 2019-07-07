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Трагедія на сході України продовжується, - Туск

Новини » Політика    07.07.2019 - 21:45
Трагедія на сході України продовжується, - Туск
Фото: Дональд Туск (president.gov.ua)

Туск заявив, що в Україні продовжується трагедія для місцевих жителів, які у пастці війни Росії

Президент Європейської Ради Дональд Туск після візиту в зону проведення операції Об’єднаних сил  з президентом України Володимиром Зеленським заявив, що на сході України продовжується трагедія з гуманітарними наслідками для місцевих мешканців, які опинились у пастці війни Російської Федерації. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Туска у Twitter.

"Відвідав Станицю Луганську сьогодні з президентом Володимиром Зеленським. Трагедія на сході України продовжується, з гуманітарними наслідками для місцевих жителів, що опинилися в пастці війни Росії", - заявив президент Європейської Ради.

Він також додав, що мав гарні зустрічі з хоробрими українськими солдатами, спостерігачами ОБСЄ, а також гуманітарними організаціями.

Раніше РБК-Україна повідомляло, що Зеленський та Туск відвідали район ООС. Під час візиту президента України та Європейської Ради супроводжував головнокомандувач Збройних сил України генерал-лейтенант Руслан Хомчак, командувач ООС генерал-лейтенант Олександр Сирський, а також голова Державної прикордонної служби Сергій Дайненко.

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