Трагедия в Ванкувере: водителю предъявили обвинения в убийствах

В субботу в канадском городе Ванкувер внедорожник въехал в толпу людей. Уже известно, что водителю предъявили обвинения в убийствах.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Bloomberg и NBC News .

В результате трагедии погибли минимум 11 человек и более двух десятков получили ранения. По данным полиции, некоторые жертвы остаются неопознанными, а самому младшему было 5 лет.

Прокуратура Британской Колумбии предъявила 30-летнему Кай-Джи Адабу Ло обвинения в восьми убийствах второй степени. Также в полиции заявили, что ожидают дальнейших обвинений против жителя Ванкувера, который остается под стражей.

На пресс-конференции в воскресенье власти предупредили, что число погибших может возрасти. Также сообщается, что подозреваемый имеет историю психического заболевания и был известен полиции. Чиновники подтвердили, что событие не является актом терроризма.

"Похоже, что основной проблемой здесь является психическое здоровье", - заявил мэр Кен Сим.