Трагедия в Ванкувере: водителю предъявили обвинения в убийствах
В субботу в канадском городе Ванкувер внедорожник въехал в толпу людей. Уже известно, что водителю предъявили обвинения в убийствах.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Bloomberg и NBC News.
В результате трагедии погибли минимум 11 человек и более двух десятков получили ранения. По данным полиции, некоторые жертвы остаются неопознанными, а самому младшему было 5 лет.
Прокуратура Британской Колумбии предъявила 30-летнему Кай-Джи Адабу Ло обвинения в восьми убийствах второй степени. Также в полиции заявили, что ожидают дальнейших обвинений против жителя Ванкувера, который остается под стражей.
На пресс-конференции в воскресенье власти предупредили, что число погибших может возрасти. Также сообщается, что подозреваемый имеет историю психического заболевания и был известен полиции. Чиновники подтвердили, что событие не является актом терроризма.
"Похоже, что основной проблемой здесь является психическое здоровье", - заявил мэр Кен Сим.
Что предшествовало
Напомним, в Ванкувере (Канада) черный внедорожник влетел в толпу во время фестиваля Lapu Lapu Day - фестиваля, который назван в честь национального героя Филиппин. Трагедия случилась рядом от 41-й авеню и улицы Фрейзер около 20:14 по местному времени в субботу.
В связи с наездом было известно, что люди получили травмы и смертельные ранения. В воскресенье полиция проинформировала, что на фестивале погибли 9 человек, еще несколько других получили травмы, однако количество не уточняли. Вскоре стало известно, что количество погибших возросло до 11.
На смертельный инцидент отреагировал президент Владимир Зеленский, выразив соболезнования пострадавших от имени Украины.
"В этот скорбный день украинцы искренне разделяют боль канадцев, жителей Ванкувера и филиппинской общины Канады. Наши соболезнования семьям погибших и пожелания скорейшего выздоровления всем раненым. Желаем силы нашим друзьям в Канаде и на Филиппинах!" - написал глава государства в соцсетях.
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